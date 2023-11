P.C. Hooftstraat opnieuw duurste winkelstraat in Nederland

Fifth Avenue in New York is opnieuw de duurste winkelstraat ter wereld. Huurders van winkelpanden betalen zo’n 20.384 euro per vierkante meter per jaar. De New Yorkse winkelstraat stond vorig jaar ook op nummer één met een huurprijs van 20.076 euro per vierkante meter per jaar. Ook straten in de Benelux staan in de ranking.

Vastgoedbedrijf Cushman & Wakefield kijkt jaarlijks naar de huurprijzen van de grootste winkelstraten ter wereld en maakt daarna een ranking. Fifth Avenue wordt in de ranking dan ook opgevolgd door Via Montenapoleone in Milaan. Daar betaalt men zo’n 18.000 euro per vierkante meter per jaar. Op nummer drie staat de Hongkongse winkelstraat Tsim Sha Tsui met een huurprijs per vierkante meter per jaar van ruim 15.129 euro.

Wie verder in de lijst duikt, komt de Amsterdamse P.C. Hooftstraat op nummer 18 tegen. De duurste Nederlandse winkelstraat heeft een gemiddelde vraagprijs van 2.800 euro per vierkante meter per jaar. Het is sinds vorig jaar dat de P.C. Hooftstraat, de Amsterdamse Kalverstraat in de ranking heeft verslagen.

Ook de Antwerpse Meir wist een plaats in de ranking te bemachtigen. De winkelstraat staat op nummer 28 met een gemiddelde vraagprijs van 1.650 euro per vierkante meter per jaar en is daarmee de duurste winkelstraat in België.