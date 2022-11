P.C. Hooftstraat verslaat Kalverstraat als duurste winkelstraat van Nederland

Fifth Avenue in New York heeft de eerste plaats in de ranking van duurste winkelstraat ter wereld weer herovert. Vastgoedbedrijf Cushman & Wakefield keek voor de pandemie jaarlijks naar de huurprijzen van topwinkelstraten ter wereld. Dit is de eerste keer sinds de pandemie dat het onderzoek weer gepubliceerd is. Met 21.076 euro per vierkante meter per jaar staat de New Yorkse straat weer bovenaan.

Op de tweede plaatst staat Tsim Sha Tui in Hongkong met een huurprijs van 15.134 euro per vierkante meter per jaar. De derde plaats wordt ingenomen door de Via Montenapoleone in Milaan, waar veel luxe merken zijn gevestigd. Hier telt een bedrijf 14.547 euro per vierkante meter per jaar neer. Op nummer vier staat New Bond Street in Londen en de top vijf wordt afgesloten door de Avenue des Champs Élysées in Parijs.

Ook straten in de Benelux zijn te zien in de ranking. Zo staat de P.C. Hoofstraat in Amsterdam van alle Nederlandse winkelstraten het hoogst met een huurprijs van 2.650 euro per vierkante meter per jaar. Hiermee verslaat het de Kalverstraat in Amsterdam die al jaren op één stond. Na de P.C. en de Kalverstraat komen in de Nederlandse top tien de Lijnbaan in Rotterdam, de Grote Straat in Maastricht, Vredenburg in Utrecht, Demer in Eindhoven, Herestraat in Groningen, Stadshart in Amstelveen, Grote Marktstraat in Den Haag en Hooge Steenweg in Den Bosch.

In België staat De Meir in Antwerpen op nummer één met een huurprijs van 1.552 euro per vierkante meter per jaar.