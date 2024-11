P.C. Hooftstraat wederom duurste winkelstraat van Nederland

De P.C. Hooftstraat is de duurste winkelstraat van Nederland en behoort tot de top 50 duurste winkelstraten ter wereld, zo blijkt uit het nieuwste rapport van Cushman & Wakefield. Ook de Antwerpse Meir staat in de lijst met duurste winkelstraten ter wereld.

Vastgoedbedrijf Cushman & Wakefield duikt jaarlijks in de huurprijzen van de grootste winkelstraten ter wereld en maakt daarna een ranking. Op nummer één staat Via Montenapoleone (Milaan, Italië), waar men zo’n 20.000 euro per vierkante meter per jaar aan huur betaalt. Daarna volgen Upper 5th Avenue (49th to 60th Sts) (New York City, V.S.) en New Bond Street (Londen, V.K.).

De P.C. Hooftstraat eindigt dit jaar op nummer achttien met een huurprijs van 2.800 euro per vierkante meter per jaar. De duurste winkelstraat van Nederland blijft daarmee op dezelfde plaats staan, vergeleken met vorig jaar. De gemiddelde vraagprijs is ongewijzigd.

Verderop staat de Antwerpse Meir op plaats 28. De duurste winkelstraat van België heeft een gemiddelde vraagprijs van 1.700 euro per vierkante meter per jaar. De plaats in de ranglijst is niet veranderd, vergeleken met vorig jaar, maar de gemiddelde huurprijs is wel gestegen met drie procent. Vorig jaar lag het gemiddelde op 1.650 euro.