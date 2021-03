Parijs en omstreken in lockdown, niet-essentiële winkels dicht

De komende vier weken krijgt Parijs en omstreken te maken met een lockdown van vier weken. Niet-essentiële winkels, uitgezonderd boekhandels, moeten dicht. De maatregel gaat vanaf vrijdag middernacht in, meldt Jean Castex, premier van Frankrijk, donderdagavond in een televisietoespraak.

Naast Parijs krijgen vijftien andere departementen te maken met een beperkte lockdown. Niet-essentiële winkels moeten sluiten, met uitzondering van de boekhandels. Scholen blijven open, maar mensen moeten wel binnen 10 kilometer van hun huis blijven. Reizen naar andere regio’s is niet toegestaan.

De burgermeester van Parijs, Anne Haldigo, noemde eerder een volgende lockdown onmenselijk. Ook de Franse president, Emmanuel Macron, wil een derde landelijke lockdown voorkomen vanwege de sociale en economische schade. Echter noemt hij de situatie van afgelopen woensdag wel kritiek. De Franse autoriteiten nemen maatregelen in de gebieden waar de besmettingscijfers blijven oplopen, meldt eerdere berichtgeving van de Telegraaf.

Er gold al een avondklok vanaf 18.00 uur, deze gaat vanaf zaterdag een uur later in. Sinds enkele weken geldt in de regio rond Nice en Duinkerken een weekendlockdown.

Beeld: via Pexels