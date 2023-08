Patagonia opent winkel in Amsterdam

Patagonia is op zoek naar winkelmedewerkers in Nederland. Het merk gaat een winkel openen, zo blijkt uit een openstaande vacature. Uit de vacature is niet op te maken waar de winkel van Patagonia zich zal vestigen, of wanneer deze open zal gaan.

Op dit moment zijn er nog geen eigen winkels van Patagonia in Nederland. Het merk wordt wel verkocht bij multibrandwinkels zoals Behind the Pines, Carl Denig, Kathmandu, Tenue de Nîmes en Vrijbuiter.

Patagonia heeft wel Europese monobrandwinkels in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Ierland en Groot-Brittannië.