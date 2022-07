Patrizia Pepe rolt hub winkelconcept voor het eerst uit buiten Italië en maakt comeback in Nederland

De opening van de de Patrizia Pepe Hub aan de Leidsestraat in Amsterdam markeert twee mijlpalen voor het merk. Het is de terugkomst van het Italiaanse merk met een fysieke eigen winkel in Nederland en het introduceert het hub winkelconcept voor het eerst buiten Italië. FashionUnited spreekt exclusief met mede-oprichter en creatief directeur Patrizia Bambi.

Het hub winkelconcept bestaat naast het reguliere Patrizia Pepe-concept, zo vertelt creatief directeur Patrizia Bambi tijdens de openingsavond aan FashionUnited. Het hub concept een flexibel en dynamisch concept dat makkelijk geïmplementeerd kan worden en aangepast kan worden voor diverse locaties en steden. Het merk behoudt namelijk zoveel mogelijk elementen van de winkel waar ze intrekken. Het interieur van de winkel blijft dus authentiek en er worden enkel bakstenen als displaypodia gebruikt en stalen buizen gebruikt als verticale roosters en rekken. Het is een clean concept met een zekere edge.

De nieuwe Patrizia Pepe Hub in Amsterdam, beelden via UPR

Bambi geeft aan dat ze heel bewust het karakter van de winkel wil behouden en daar bovenop het sausje van Patrizia Pepe wil doen. Ze wil juist niet de gehele winkel renoveren en leegtrekken. "Het is niet een winkel bouwen, het is mijn ziel implementeren in de winkel," zo legt Bambi uit. Het hub concept is daarnaast op nog een andere manier bijzonder omdat niet alleen de kleding centraal staat, maar ook kunst en cultuur. "Het is een laboratorium en combineert mode, kunst, muziek en visual design." Tijdens de opening vinden er dan ook twee performances plaats van dansers die uiteraard outfits uit de nieuwe collectie van het merk dragen.

Patrizia Pepe maakt comeback in Nederland met nieuw winkelconcept

De keuze voor Amsterdam kwam voort uit het feit dat het juiste pand zich voordeed. "De winkel kwam op mijn pad en ik heb besloten het te omarmen," zo geeft de creatief directeur aan. Bambi geeft aan zelf ook een liefde voor Amsterdam te hebben. "Het is een prachtige stad met een mooie sfeer en ik denk dat het concept van de hub goed past bij de stad en de mensen hier. Amsterdammers houden van mode maar ook van de rustige en relaxte vibes van het concept." De ondernemer en ontwerper geeft aan dat gekozen is om het concept niet te te veel te decoreren en fancy te maken. "Soms loop je een winkel in die heel gedecoreerd is en heel fancy, en word je daar verlegen van. Wij willen juist dat je je comfortabel voelt en jezelf kan zijn. Het concept geeft daar de ruimte voor."

Wie het merk een tijdje uit het oog is verloren wordt in de winkel eveneens verrast door de nieuwe richting die het merk is ingeslagen. Of eerder de oude richting, zo blijkt uit het gesprek met Bambi. Tijdens de pandemie dacht de creatief directeur en mede-oprichter na over wat ze nou precies wilde maken. Ze besloot terug te gaan naar het allereerste idee dat ze voor het merk in 1993 had. Het merk is daardoor terug gegaan naar de roots en gaat voor de 'Glamour rock chick' vrouw, maar vergeet daar niet de elementen van sport en comfort in mee te nemen. De collectie is dan ook sexy, kwalitatief, met een element van sport, maar ook het comfort is zeker niet verdwenen. Bambi wijst op de dansers tijdens de openingsavond die een gebreide look aanhebben, maar er toch krachtig en vrouwelijk uitzien.

Wat ligt er in de toekomst voor het merk Patrizia Pepe? Bambi geeft aan in ieder geval te hopen op de introductie van het hub concept in Parijs. "Fingers crossed," geeft ze aan, hintend op het een mogelijke winkelopening daar. Het zou de eerste eigen winkel zijn van Patrizia Pepe in Frankrijk. "En daarna ook andere willen we het concept ook brengen naar andere winkels in Italië."Het concept is al in het thuisland te vinden in Milaan, Rome en Napels. Daarnaast heeft het bedrijf ook flink geïnvesteerd en kijkt het naar andere markten zoals de Verenigde Staten. "We willen daar kunnen tonen hoe sterk we zijn."

