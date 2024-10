Patta viert 20e verjaardag en pakt groots uit in Batavia Stad

Patta viert zijn 20e verjaardag met een pop-up shop in Batavia Stad Fashion Outlet. Het jubileum wordt in Lelystad uitbundig gevierd, met kortingen tot wel 70% op alle bekende Patta-items; van kledingstukken tot accessoires. De Patta 20 Year Anniversary Sale is open van 31 oktober tot 3 november en de collectie wordt iedere dag aangevuld.

Patta’s 20 Year Anniversary Sale

Twintig jaar nadat de eerste Patta-winkel opende aan de Amsterdamse Nieuwezijds Voorburgwal, is het merk inmiddels uitgegroeid tot het populairste streetwear brand van eigen bodem. Afgelopen maanden vierde Patta het jubileum al met verschillende exclusieve acties, zoals een sneaker release in samenwerking met Nike en een feest in de Melkweg.

Patta X Batavia Stad

Dat Patta voor zijn twintigste verjaardag neerstrijkt in Batavia Stad is geen verrassing. Met zowel pop-up shops als vaste winkels biedt de fashion outlet al jaren plek aan verschillende kwaliteitsmerken zoals New Balance, Adidas en Polo Ralph Lauren. Om zoveel mogelijk Patta-fans de mogelijkheid te bieden om langs de pop-up shop te gaan, gaat er zaterdag een speciale shuttle-bus. Deze rijdt vanaf Amsterdam-Noord naar het shopping centre in Lelystad, aanmelden voor de bus kan via de website (beperkte capaciteit).

Credits: Patta X Batavia Stad Fashion Outlet