Pearle breidt abonnementsformule uit naar kindersegment

Pearle Opticiens breidt haar abonnementsformule uit naar het kindersegement. Het Pearle Bril Plan was eerder enkel beschikbaar voor volwassenen. Nu introduceert de opticien de ‘Pearle Bril Plan Kids+’, een abonnement met een vast bedrag per maand dat meegroeit met de kinderen, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Het Pearle Bril Plan Kids+ biedt ‘gratis’ vervangende glazen bij verandering van sterkte en vervangende brillen bij schade, verlies of diefstal, zo is te lezen. Het abonnement is beschikbaar vanaf 15,50 euro per maand, waarbij men de keuze heeft uit minimaal drie en maximaal vijf brillen waarvan één bril voor een volwassene dient te zijn en een zonnebril op sterke een optie is.

“Met het Pearle Bril Plan Kids+ spelen we in op de behoefte van de markt en beantwoorden we de vraag van veel ouders sinds onze introductie van het Pearle Bril Plan Individual”, aldus Peter Beekman, hoofd van Sales bij Pearle, in het persbericht. “Vooral voor kinderen is er een toegevoegde waarde voor een abonnementsformule omdat bij kinderen de brillen nogal eens makkelijk stuk gaan of kwijtraken. Ook verandert de sterkte op jonge leeftijd vaak waardoor betalen voor het gebruik van de brillen helpt om onverwachte kosten te vermijden.”