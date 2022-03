Pearle lanceert nieuw winkelconcept: Pearle Studio

Opticien Pearl introduceert een nieuw winkelconcept: Pearle Studio. Het bedrijf zal een uitrol beginnen van het concept en gebruikt hiervoor honderd voormalige Eyewish winkels in Nederland, zo blijkt uit het persbericht.

Het nieuwe concept is gericht 'op het bedienen van de consument die op zoek is naar een optimale beleving en persoonlijke aandacht bij de aankoop van een bril, zonnebril of contactlenzen'. De uitbreiding van het portfolio van Pearle vergroot naar eigen zeggen het aanbod en bereikt daardoor een bredere doelgroep. De eerste Pearle Studio is vandaag geopend in winkelcentrum Gelderlandplein in Amsterdam. Voor de zomer moeten alle honderd Pearle Studio winkels in Nederland zijn geopend.

De introductie van Pearle Studio is onderdeel van de strategie van moederbedrijf Grandvision. Grandvision werd vorig jaar overgenomen door Italiaanse brillengigant Essilor Luxottica, maar aan deze overname werden voorwaarden gesteld door de Europese Commissie. Zo moest GrandVision een deel van haar Eyewish winkels verkopen om aan de voorwaarden te voldoen. Mede daarom gaan nu de honderd Eyewish winkels die bij GrandVision zijn gebleven door als Pearle Studio.

Jan-Derek Groenendaal, Managing Director GrandVision Benelux, over de nieuwe winkelformule: “Pearle Studio is het begin van een nieuw tijdperk voor onze organisatie. Voor de nieuwe merknaam heeft GrandVision bewust gekozen om het alombekende merk “Pearle” te gebruiken vanwege de grote naamsbekendheid onder consumenten. Pearle Opticiens en Pearle Studio versterken elkaar doordat ze verschillende doelgroepen aanspreken en elk een eigen assortiment producten en diensten aanbieden. Met Pearle Studio richten we ons op de doelgroep die behoefte heeft aan meer persoonlijk advies, uitgebreide service, op zoek is naar nog verder gepersonaliseerd glas en de nieuwste merkmonturen uit een luxe segment. Vanaf nu kan echt iedereen bij Pearle terecht, van de meer functioneel ingestelde consument, tot de consument die op zoek is naar persoonlijke aandacht en een luxer assortiment.”