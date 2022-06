Peek & Cloppenburg opent nieuwe winkels in Duitsland en daarbuiten

Peek & Cloppenburg Düsseldorf wil tegen 2026 ‘voorop lopen als multibrand-omnichannel-retailer van mode in Europa’. Daarvoor investeert de Duitse modeketen niet alleen in de digitale kanalen, maar ook in het fysieke winkelnetwerk, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf.

Dat uit zich zowel in de opening van nieuwe winkels als uitgebreide verbouwingen. Dit jaar werd de Peek & Cloppenburg in het Duitse Gießen al gerenoveerd en opende een eerste winkel van de Deense keten Magasin du Nord, dat sinds vorig jaar tot het portfolio van Peek & Cloppenburg Düsseldorf behoort, in Kassel.

In de herfst opent een nieuwe Peek & Cloppenburg-winkel in het Duitse Weil am Rhein, een locatie dicht bij het drielandenpunt tussen Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Daarmee wil Peek & Cloppenburg ook Franse klanten gaan bedienen, zo schrijft het. Daarnaast komen er nieuwe outlets bij in Almere, Brussel en in Praag.

In Praag opent ook een tweede winkel van mannenmodespecialist Anson’s, eveneens een dochterbedrijf van Peek & Cloppenburg Düsseldorf. Daarvan openden recent al winkels in Tsjechië, Kroatië en Roemenië.