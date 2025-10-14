Peek & Cloppenburg opent winkel in Italië

Moderetailer Peek & Cloppenburg Düsseldorf opent zijn eerste winkel in Italië.

De keuze voor de locatie is de Zuid-Tiroolse stad Bozen, zo bevestigt een woordvoerster op aanvraag van FashionUnited. Eerder berichtte het vakblad Textilwirtschaft hier al over.

De nieuwe winkel opent al op zestien oktober zijn deuren onder de verantwoordelijkheid van zusterbedrijf Peek & Cloppenburg, Wenen. Het zusterbedrijf is verantwoordelijk voor de activiteiten in Oostenrijk en Centraal- en Oost-Europa.

Het is niet de eerste keer dat Peek & Cloppenburg plannen voor de Italiaanse markt aankondigt. Al medio 2023 kondigde het bedrijf de wens aan voor een winkelopening in Italië. Destijds was er sprake van een winkeloppervlak in het Milanese winkelcentrum Merlata Bloom.