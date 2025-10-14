Peek & Cloppenburg opent winkel in Italië
Moderetailer Peek & Cloppenburg Düsseldorf opent zijn eerste winkel in Italië.
De keuze voor de locatie is de Zuid-Tiroolse stad Bozen, zo bevestigt een woordvoerster op aanvraag van FashionUnited. Eerder berichtte het vakblad Textilwirtschaft hier al over.
De nieuwe winkel opent al op zestien oktober zijn deuren onder de verantwoordelijkheid van zusterbedrijf Peek & Cloppenburg, Wenen. Het zusterbedrijf is verantwoordelijk voor de activiteiten in Oostenrijk en Centraal- en Oost-Europa.
Het is niet de eerste keer dat Peek & Cloppenburg plannen voor de Italiaanse markt aankondigt. Al medio 2023 kondigde het bedrijf de wens aan voor een winkelopening in Italië. Destijds was er sprake van een winkeloppervlak in het Milanese winkelcentrum Merlata Bloom.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.