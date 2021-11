Perlie naar Amerika: herenschoenen nu ook te koop bij Bill Hallman Boutique in Atlanta

Het Nederlandse schoenenmerk Perlie is de Atlantische oceaan overgestoken. Sinds kort zijn de herenschoenen van Perlie verkrijgbaar bij Bill Hallman Boutique in Atlanta. Dat bevestigt Sep Breukers, mede-eigenaar van Perlie, per e-mail aan FashionUnited. Bill Hallman Boutique is de eerste fysieke winkel in de Verenigde Staten waar Perlie verkocht wordt. Het merk was al wel te krijgen bij online retailers als Grailed en Poshmark.

Perlie maakt nette herenschoenen en -boots met, naar eigen zeggen, ‘het comfort van een sneaker’. Het lijkt erop dat de schoenen voorlopig bij Bill Hallman in het assortiment blijven: inmiddels heeft de winkel een tweede bestelling bij Perlie geplaatst, aldus Breukers.

Perlie doet het ook binnen Europa goed. Buiten Nederland is het merk te vinden in Spanje en Italië. Met twee winkels in de Parijs is Breukers in een ‘vergevorderd stadium’ van overleg. Hij verwacht dat de schoenen daar vanaf december ook te verkrijgen zullen zijn.

De ambities van Perlie reiken verder, zo blijkt uit een persbericht. “De komende jaren willen we onze positie in Nederland verder versterken en onze focus richten op uitbreidingen in West-Europa en de Verenigde Staten,” aldus mede-oprichter Daniël Breukers. “Zeker die laatste markt spreekt voor veel ondernemers natuurlijk erg tot de verbeelding. In ieder geval geldt: de sky is the limit.”