Personeel Bijenkorf stelt directie ultimatum

Het personeel van de Bijenkorf heeft een ultimatum gesteld aan de directie, zo meldt vakbond BeeUnited/FNV. De directie heeft tot dinsdagmiddag om op de looneisen in te gaan.

Eerder kondigde BeeUnited, de tak van vakbond FNV voor Bijenkorf-medewerkers, al aan dat het personeel in hun pauze-tijd actie ging voeren. De vakbond en het personeel eisen een loonsverhoging en dat de lonen voortaan meestijgen met de inflatie. Om te beginnen eist het personeel een salarisstijging van 10 procent.

De huidige cao van de Bijenkorf liep in juli van dit jaar af. Het bod van directie is een loonsverhoging van 6 procent, waarvan 2,5 procent in april 2023 ingaat. De medewerkers vinden dit te laat en te laag. FNV is daarnaast van mening dat de lonen minimaal 14 euro per uur moeten zijn.

Wordt niet op de looneisen ingegaan van BeeUnited/FNV, dan dreigen er stakingen, aldus het persbericht.