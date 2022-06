Personeelsgebrek? Op deze tijdstippen houden winkeliers hun zaak het best open, volgens Bureau RMC

Het personeelstekort in de detailhandel is nog altijd nijpend. Steeds meer winkeliers versmallen de openingsuren van hun boetiek omdat de roosters niet te vullen zijn. Om het ondernemers makkelijker te maken onderzocht Bureau RMC, dat het aantal passanten in Nederlandse winkelstraten bijhoudt, hoe winkeliers hun personeel het best kunnen inzetten. Op welke dagen en tijdstippen kunnen ondernemers hun winkels eventueel sluiten, en wanneer kunnen ze beter toch open gaan?

Zaterdag is nog altijd de drukste winkeldag, zo concludeerde Bureau RMC, hoewel het verschil met andere dagen begint af te nemen. De rustigste momenten zijn de maandag- en de zondagochtend. Dinsdag en woensdag zijn tegenwoordig ongeveer even druk, hetzelfde geldt voor de donderdag en vrijdag, wanneer er al iets meer toeloop is.

De ontwikkeling van de winkelstraatdrukte per dag in de laatste elf jaar. Bron: Citytraffic data, bewerkt door RMC

Qua tijd zijn er gemiddeld de meeste passanten rond half drie. In grotere steden ligt die piek iets lager, in kleinere steden iets vroeger, omdat de winkels daar eerder sluiten. Vooralsnog is de drukte in de namiddag groter dan in de ochtenden.

Bron: Citytraffic data, bewerkt door Bureau RMC

Bureau RMC adviseert winkeliers met een krap personeelsbestand om de deuren in de avond niet eerder dicht te doen, maar juist wat later op de ochtend te openen. ‘Het laatste uur op een gemiddelde winkeldag geeft zelfs 10,33 procent van de dagdrukte weer, terwijl dat bij de uren in de ochtend maar 5,39 procent betreft,” zo is in een persbericht van het bureau te lezen. “Zoveel potentieel nog voor de deur mag een ondernemer niet laten passeren, ook niet bij gebrek aan personeel.”

Zeker op zondagen, wanneer de drukte in de namiddag in verhouding tot de ochtend het grootst is, raadt Bureau RMC het af om winkels eerder te sluiten.