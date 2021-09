Personeelstekort leidt tot onzekerheid koopavonden

De personeelstekorten in de retail brengt de koopavond in gedrang, zo meldt INretail directeur Jan Meerman tegen De Telegraaf en Nu.nl. Niet alleen de koopavonden zijn onzeker, ook wordt er steeds meer getwijfeld of winkels op zondag en maandag nog open moeten blijven.

Afgelopen augustus werd al duidelijk dat er voor het eerst in twintig jaar meer vacatures waren dan werklozen. Op dat moment had de Nederlandse retail al meerdere maanden te maken met personeelstekort. Vanwege dat personeelstekort moet nu gekeken worden naar wanneer de bezetting wordt ingezet en of op de rustigere momenten de deuren gesloten worden.

Afgelopen week meldde Bureau RMC, die de drukte in de winkelstraten bijhoudt al, dat de drukte in de weekenden en op de koopavond is afgenomen tijdens de pandemie. Daarbij ligt het aantal passanten nog steeds ruim de helft lager dan voor de coronacrisis.