Phoebe Philo breidt wholesalenetwerk uit

Mode-ontwerper Phoebe Philo gaat verder inzetten op wholesale, zo melden diverse media waaronder Vogue Business. Haar gelijknamige merk was in eerste instantie alleen online verkrijgbaar, maar heeft eerder dit jaar verkoop getest bij warenhuis Bergdorf Goodman. Nu worden per september extra wholesalepunten toegevoegd aan het netwerk.

Het gaat specifiek om 10 Corso Como (Milaan), Dover Street Market (Londen en Parijs), Maxfield (Los Angeles), Neiman Marcus (Los Angeles) en The Webster (Miami). Bij deze retailers zullen de Phoebe Philo items alleen in de fysieke winkels liggen - het komt niet in hun online shop. Wie online wil shoppen, moet nog steeds naar de webshop van het merk zelf.

In de winkel zullen de drie ‘edits’ van het merk Phoebe Philo tegelijkertijd te koop zijn.