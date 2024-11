Piekperiode: ‘Eén op de vijf webwinkels voert veranderingen door voor Black Friday’

Het aftellen is begonnen: Black Friday vindt dit jaar plaats op 29 november, een paar dagen voor de Sinterklaasviering. In aanloop naar de drukte in de piekperiode past één op de vijf webwinkels nog snel veranderingen door om de topdrukte aan te kunnen, zo blijkt uit onderzoek van logistiek dienstverlener Wuunder.

Er wordt voornamelijk ingezet op aanpassingen in het order-pick- en bezorgproces. Zo’n 49 procent van de webwinkels geeft aan de komende weken extra personeel aan te nemen voor het order-pick-proces, blijkt uit het onderzoek. Ongeveer 27 procent optimaliseert het proces nog verder en 34 procent breidt ook de capaciteit van het magazijn verder uit. Eén vijfde van de webwinkels neemt het check-out proces onder de loep en voegt hier bijvoorbeeld extra bezorgopties aan toe.

Voor het bezorgproces worden voornamelijk extra vervoerders en bezorgopties aangeboden. Hier moet men denken aan extra pick-up point bezorgingen en meerdere bezorgmomenten.

Jeroen Gehlen, oprichter van Wuunder, voorspelt dat de retail dit jaar een piekperiode zal zien die niet vaak voorkomt. “Black Friday valt dit jaar relatief laat, met het gevolg dat de bezorging van de bestellingen van die dag, samenvallen met last-minute Sinterklaasinkopen.” Ook voor Kerstmis zullen webwinkels voor uitdagingen komen te staan. “Kerstmis valt dit jaar op woensdag en donderdag, waarbij veel consumenten de zaterdag ervoor zullen bestellen met de verwachting dat de laatste cadeaus nog op tijd in huis zijn. Echter is dinsdag 24 december maar een ‘halve’ werkdag in verband met kerstavond. Dat geeft dus slechts anderhalve dag om alle pakketten van het weekend daarvoor op tijd te leveren. Vervolgens volgt op Kerstmis weer een weekend en daarna is er opnieuw slechts anderhalve dag tot de laatste feestdag van het jaar. Dat alles maakt het scenario dat consumenten bestellingen die zij op 21 december plaatsen, pas in 2025 geleverd krijgen, zeer waarschijnlijk.”

Gehlen adviseert retailers om realistische levertijden te communiceren. Retailers kunnen hiermee een hoop retourzendingen voorkomen van pakketten die te laat worden geleverd én worden een hoop klantvragen over de verwachte levertijd ontnomen. “Dat is een betere oplossing dan het maken van extra kosten door de inzet van meer personeel en capaciteit. Door het aantal bestellingen te spreiden verklein je bovendien de kans dat producten geretourneerd worden, omdat ze wel op tijd voor de feestdagen geleverd zijn.”