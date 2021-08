Pinnen zonder pas rukt op: één op vijf contactloze betalingen is pasloos

De wereld van betalingen veranderd. Inmiddels is één op de vijf contactloze betalingen pasloos, zo blijkt uit data van Betaalvereniging Nederland. Het betekent dat er vaker met een smartphone, smart watch of wearable wordt betaald.

Al met al wint het contactloos betalen zonder pinpas (15 procent van alle pinbetalingen) van het oude vertrouwde een betaalpas in de betaalterminal steken (14 procent van de betalingen). Daarmee lijkt de oude manier van pinnen nu echt te hebben verloren. Uit data van Betaalvereniging Nederland blijkt dat in juli 86 procent van alle pinbetalingen contactloos was. Van deze contactloze betalingen gebeurde dus één op de vijf zonder betaalpas.

Sinds mei liggen de maandelijkse totaal aantal pinbetalingen aan de kassa boven het niveau van 2019. Daarbij was juli de drukste maand met ruim 467 miljoen pinbetalingen. Daarmee overstijgt juli het niveau van december 2019 waarin 450 miljoen keer werd gepind.