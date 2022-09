Plus-size winkelketen More breidt uit

De plus-size winkelketen More, van de eigenaar van Okay Fashion & Jeans, gaat uitbreiden. De pilotperiode van het concept is succesvol gebleken, zo meldt Edward van Dijk van het bedrijf op LinkedIn. In een versneld tempo zullen nu extra winkels geopend worden.

In totaal komen er nog negen winkels bij. Deze maand opent het plussize concept in Hoogeveen en Oldenzaal en later dit jaar in Enschede-Zuid en Wageningen. In 2023 zullen nog minstens 5 winkels worden geopend, zo is te lezen in het bericht van Van Dijk.

Eind vorig jaar lanceerde Okay Fashion & Jeans het plus-size concept More. Het concept richt zich op de ‘trendy, curvy vrouw met gevoel voor stijl’. De collectie bevat merken zoals Only Carmakoma, Only Play, Vero Moda Curve, Vila Evoked, Pieces Curve, Tom Tailor Plus en Fransa en loopt van maat 42 tot en met 54.

Edward van Dijk heeft inmiddels 46 Okay Fashion & Jeans winkels, 25 franchisewinkels van Cecil Street One en zal in 2023 zeker 11 More winkels hebben. Van Dijk schrijft dat voor More forse groeipotentie wordt gezien.