Plussize keten More ziet kansen voor 50 winkels

Plussizeketen More zag een jaar geleden het licht. Het is een geesteskind van Edward van Dijk, eigenaar van Okay Fashion & Jeans en diverse Cecil en Street One winkels. Na een test met twee winkels vorig jaar maart, is het concept inmiddels uitgerold tot 15 winkels. Van Dijk ziet nog potentie voor veel meer locaties, zo blijkt uit een telefoongesprek met de ondernemer.

“De test sloeg aan, dus hebben we vrij snel verder uitgerold,” zo vertelt Van Dijk. In de winkel zijn merken te vinden zoals Only Carmakoma, Vero Moda Curve en Pieces Curve. De maten liggen tussen de 42 en 56. “Er is zeker een gat in de markt dat is achtergelaten door bijvoorbeeld Miller & Monroe, maar ook Miss Etam.” More heeft een assortiment met trendvolgende items met simpelweg meer curve.

Met Okay Fashion & Jeans heeft Van Dijk inmiddels 40 winkels en ziet hij nog kansen om te groeien tot vijftig winkels. Voor More ziet hij eenzelfde soort aantal. “Overal waar een Okay zit, is ook een kans voor More,” zo vertelt hij. “Het is dezelfde klant, met een andere maat.” De manier van inkopen is dan ook hetzelfde als bij Okay Fashion & Jeans. Van Dijk koopt namelijk al jaren in uitsluitend op basis van data. Bij nieuwe winkels maakt hij een schatting van de omzet en vraagt hij de merken welk aandeel ze hiervan op zich denken te nemen. Op basis daarvan wordt een budget gemaakt per merk voor het hele jaar. De merken worden daarna vrij gelaten in wat ze voor de winkel uitkiezen op basis van de data. De merken bepalen wat in de winkels komt.

More-winkel. Beeld via More / Okay Fashion & Jeans.

Plussize keten More ziet kansen: “Er is een gat in de markt achtergelaten”

Hoewel de expansie van More in volle gang is, is Van Dijk ondertussen ook bezig met het uitbreiden naar grotere locaties met Okay. Ook heeft hij recent getekend voor het betrekken van het voormalige C&A-pand in Dronten. Hier komen drie formules dadelijk samen: Okay Fashion & Jeans, More en Cecil of Street One. “Het is jammer dat retailers weggaan, maar het geeft ons weer kansen.”

Over het algemeen is Van Dijk positief verrast over de start van 2023. “De budgetten maken voor 2023 was best lastig. We konden moeilijk inschatten wat er zou gaan gebeuren.” Er werd dan ook ingezet op het draaien van dezelfde omzet als in 2022. De eerste maanden van 2023 komen over het algemeen juist 11 procent hoger uit op het gebied van omzet dan verwacht. “De crisis waar we nu inzitten is een hele andere crisis dan voorheen. We hebben nu een hele lage werkloosheid, dus elk huishouden heeft bijna een inkomen. Daarbij hebben toch veel mensen nog corona-spaartegoeden over.”

Van Dijk geeft aan vooralsnog positief te zijn, maar ook voorzichtig is met wat er nog gaat komen. “De uitdaging zit op dit moment niet in bij de consumenten, maar bij de kosten die zich ontwikkelen voor retailers. De energiekosten zijn toch hoger en worden ook doorberekend in de huurprijzen. Het baart mij zorgen over de algemene retail. Als grote retailer heb ik toch een betere onderhandelingspositie als het komt op huurprijzen, maar als retailer met één of twee winkels is dat toch moeilijker.” Van Dijk stipt ook de gestegen loonkosten aan. “Natuurlijk is het goed dat iedereen een goed loon krijg, ook mijn eigen medewerkers,” benadrukt hij. “De ondernemer moet alleen wel wat overhouden. Het is belangrijk om diversiteit in de winkelstraat te behouden. We hebben elkaar allemaal nodig. De consument komt winkelen voor een divers aanbod.”

