Populair Deens merk Rotate opent eerste fysieke winkel

Fans van het Deense merk Rotate kunnen hun hart ophalen in Kopenhagen. Het merk heeft namelijk de allereerste monobrandwinkel geopend, zo meldt het merk in een persbericht. De opening wordt gezien als een ‘logische mijlpaal voor de groei van het damesmode merk’.

“Rotate is een merk met een kloppend hart en uniek DNA. We hebben al zoveel jaren een sterk gevoel voor de wereld waarin ons merk bestaat, dat de opening van de winkel een logische volgende stap is”, aldus Jeanette Madsen en Thora Validmars, de creatief directeuren van het merk, in het persbericht. “We vinden het geweldig om onze trouwe community te ontvangen en een ruimte te bieden waar ze zich thuis, betrokken en enthousiast kunnen voelen in onze thuisstad Kopenhagen.”

Het winkelconcept toont meerdere tegenstellingen. Volgens Rotate worden glamour en drama gecombineerd en ruw en geraffineerd. Zo is er bordeauxrood verwerkt ten opzichte van lichte kleuren, zijn er diverse futuristisch ogende elementen, maar achter in de winkel is er een ovale ruimte met allerlei zachte materialen.

De winkel is te vinden aan de Kristen Bernikows Gade 6 en ligt onder het kantoor van het merk.

Het merk Rotate komt uit de koker van retailer Birger Christensen. Het merk is opgezet in samenwerking met influencers en stylisten Jeanette Madsen en Thora Valdimarsdottir. Het merk staat vooral bekend om de mini jurken en uitgaanskleding. Het merk wordt inmiddels in veertig landen wereldwijd verkocht.

Een diep bordeauxrode kleur staat in contrast met diverse zilveren elementen. Credits: Rotate.

De voorkant van de winkel. Credits: Rotate.

