PostNL gaat nauwer samenwerken met Chinese e-tailer Temu

Post- en pakketbezorger PostNL heeft samen met Chinese gigant Temu een intentieverklaring getekend ‘ter versterking van de logistieke samenwerking’. Hiermee moet een ‘gebruiksvriendelijke fulfillment-ervaring geboden worden’ aan consumenten en verkopers in Europa. Eerder tekende Belgische tegenhanger Bpost eenzelfde soort intentieverklaring en kon op een hoop kritiek rekenen.

"PostNL zet zich in voor het versterken van de betrouwbaarheid, duurzaamheid en efficientie van e-commercelevering in heel Europa," aldus Tijs Reumerman, CEO van Spring Global Delivery Solutions bij PostNL, in een persbericht. "We blijven de bezorgervaring voor klanten en bedrijven in Nederland en andere markten verbeteren."

Temu en andere Chinese e-commerce spelers zorgen voor steeds meer pakketten in Nederland. Vanuit diverse brancheorganisaties wordt al maanden opgeroepen om het speelveld gelijker te trekken voor Nederlandse retailers en bedrijven, omdat zij de hete adem van buitenlandse webshop voelen. Daar komt ook nog bij dat uit tests blijkt dat meerdere producten die verkocht worden op Temu gevaarlijk zijn, onder andere vanwege de samenstelling.

Eind november kondigde Bpost in België eenzelfde soort samenwerking aan met Temu. Organisaties Comeos en Unizo waren allerminst blij. Zij zagen het als een ondergraving van de lokale economie.