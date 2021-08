PostNL wil pakketautomaten uitbreiden naar 1500 in 2024

Als het aan PostNL ligt, wil het bedrijf in 2024 in totaal 1500 pakketautomaten hebben. Deze doelstelling is onderdeel van de extra investeringen van het bedrijf, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

Tijdens het tweede kwartaal bezorgde PostNL 95 miljoen pakketten, een stijging van 11,4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het niveau lag echter lager dan het eerste kwartaal van dit jaar. Desondanks geeft PostNL aan dat het gedrag van de consument is veranderd als gevolg van Covid-19. “Er wordt meer online gekocht en ecommerce is versneld. Om die sterkere pakketvolumes op te vangen, breiden we de capaciteit verder en eerder uit dan voorzien,” aldus PostNL CEO Herna Verhagen in het persbericht.

Al met al behaalde PostNL in het tweede kwartaal een omzet van 838 miljoen euro. In de eerste zes maanden van 2021 behaalde het postbedrijf zelfs een omzet van 1,8 miljard euro, zo blijkt uit het kwartaalverslag.