Prada Galleria opent in september in Milaan: mode, food en cultuur

Prada lanceert Prada Galleria, een belevingsruimte over meerdere verdiepingen in de Galleria Vittorio Emanuele II in Milaan. Dit is de locatie van de oorspronkelijke Fratelli Prada-boetiek uit 1913. Het project omvat boetieks voor dames en heren, Marchesi 1824, Osservatorio Fondazione Prada, een privéruimte voor klanten en een tentoonstelling over de geschiedenis en ontwikkeling van het merk. De ruimte opent voor het publiek vanaf september 2026. Het management benadrukt in een verklaring dat het 'de ultieme bestemming is om de wereld van Prada in al haar complexiteit te ervaren'.

De ruimte strekt zich uit aan beide zijden van de Galleria, onder de centrale koepel. Aan de ene kant bevindt zich Prada Uomo, van waaruit alle andere bovenverdiepingen zich ontwikkelen. Aan de andere kant is de Prada Donna-boetiek, die wordt uitgebreid en verbonden met Prada Uomo via een nieuwe ondergrondse doorgang.

Boven Prada Uomo omvatten de nieuwe ruimtes een verdieping voor privé-winkelen, afspraken voor maatwerk en geselecteerde categorieën zoals sieraden. Er is ook een verdieping voor merkevenementen en speciale gasten. Een volledige verdieping is gewijd aan Pradasphere, een doorlopende openbare tentoonstelling die meer dan een eeuw Prada-creativiteit belicht.

Deze nieuwe toevoegingen komen naast de historische patisserie en cafetaria Marchesi 1824 en Osservatorio. Osservatorio is de ruimte van Fondazione Prada die in 2016 startte met experimentele en onderzoeksactiviteiten op het gebied van technologie en culturele uitingen.