Premier Rutte: Gros van coronamaatregelen verlengd tot 20 mei

“Voorzichtigheid is nu beter dan spijt achteraf.” Dat stelde Mark Rutte vanavond in zijn persconferentie over de coronamaatregelen. Het merendeel van de bestaande maatregelen met betrekking tot het coronavirus wordt dan ook verlengd tot 20 mei. De belangrijkste punten op een rij.

De basisscholen gaan na 11 mei weer open, maar dan wel voor de helft van de tijd. De kinderopvangcentra volgen deze lijn, aldus Rutte. Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen bovendien weer in teamverband trainen. Middelbare scholen moeten zich voorbereiden op een heropening na 1 juni, maar wel met een anderhalvemeter-beleid.

Verder blijft het uitoefenen van contactberoepen nog verboden. De horeca moet de deuren nog dicht houden, blijkt uit de persconferentie. Ook blijft het advies om zoveel mogelijk vanuit huis te werken van kracht, evenals de regel om anderhalve meter afstand te houden. Grote evenementen zijn verboden tot 1 september, wat betekent dat onder andere voetbalwedstrijden, festivals en ook mode-evenementen komen te vervallen.