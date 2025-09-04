Première in Seoul: Arket opent eerste pop-up in Zuid-Korea

Modeketen Arket, onderdeel van de H&M-groep, opent voor het eerst een pop-up store in Zuid-Korea. De tijdelijke winkel is van 6 tot en met 14 september geopend in Seoul. De pop-up bevindt zich in Musinsa Empty Seongsu, een concept store die merken een platform biedt.

Arket presenteert er de herfst/wintercollectie 2025. Ook is er een selectie "tijdloze designarchetypen" te zien. Deze collectie is volgens Arket een veelzijdige garderobe met doordachte essentials voor elke gelegenheid. Daarnaast lanceert Arket de capsulecollectie Arket Sans. Deze collectie omvat T-shirts met grafische prints, canvas tassen, een lederen kaarthouder en bagagelabels.

In de pop-up store in Seoul wordt ook voor het eerst de samenwerking tussen Arket en Apartamento Bookshop in Korea gepresenteerd. Na pop-ups in Berlijn, Stockholm, Parijs en Barcelona, presenteert de boekhandel in Seoul een selectie literatuur over eten, kunst en alledaagse esthetiek.

De pop-up in Seoul maakt deel uit van de verdere expansie van Arket in Korea. De opening valt samen met de lancering van het merk op het Koreaanse e-commerceplatform 29CM in dezelfde week. In het najaar breidt Arket de fysieke aanwezigheid in het land verder uit. In oktober opent een nieuwe winkel in Starfield Goyang, gevolgd door een eerste vestiging in de LoYe World Mall Jamsil later dit jaar.

"We zijn enorm blij met de opening van onze allereerste pop-up store in Korea. Dit levendige deel van Seoul is de ideale locatie", aldus Managing Director Pernilla Wohlfahrt. "De ruimte wekt echt nieuwsgierigheid. Bezoekers krijgen de kans om ons samengestelde, moderne marktaanbod te ontdekken via een interactieve merkbeleving."