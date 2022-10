Primark brengt ‘ladies only’ paskamers terug in Verenigd Koninkrijk

Retailer Primark brengt de ‘ladies only’ paskamers terug, zo blijkt uit een statement van de retailer. Het statement betreft alleen de paskamers in het Verenigd Koninkrijk.

De beslissing volgt na een incident waarop twee mannen een paskamer van een vrouw zijn binnengelopen, zo meldt de BBC. De vrouw heeft het incident gefilmd en op Instagram gezet. Primark had in de winkels ‘gecombineerde paskamers’.

Nu zullen de winkels in het Verenigd Koninkrijk een toegewijde ruimte hebben voor vrouwen, naast een ruimte waar gecombineerde paskamers zijn. Dit wordt doorgevoerd in 187 van de 191 winkels in het VK. De overige vier winkels hebben maar één ruimte met paskamers en daar bekijkt Primark welke andere opties er zijn.

Daarnaast werkt de retailer aan het veiliger maken van de paskamers. Zo worden er langere gordijnen geïntroduceerd en wordt er gewerkt aan een nieuw systeem waarbij de gordijnen beter op zijn plaats blijven. Ook wordt het personeel nogmaals getraind zodat zij ‘alles hebben wat ze nodig hebben bij het managen van de paskamers en het ondersteunen van de klanten die ze gebruiken’.