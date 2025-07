Primark introduceert mannequin 'Sophie' die rolstoelgebruikers vertegenwoordigt

Modeketen Primark onthult haar allereerste zittende mannequin. Deze is ontworpen om rolstoelgebruikers te vertegenwoordigen als onderdeel van Primarks voortdurende inzet voor inclusie en betere representatie in de winkelstraat.

De mannequin is geïnspireerd op en mede-ontwikkeld door de Britse tv-presentatrice, auteur, belangenbehartiger voor mensen met een beperking en rolstoelgebruiker Sophie Morgan. De mannequin wordt gelanceerd in tweeëntwintig flagshipstores in negen landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de Verenigde Staten en diverse Europese landen.

In het Verenigd Koninkrijk zal de ‘Sophie’-mannequin te zien zijn in de flagshipstore aan Oxford Street East in Londen, evenals in Birmingham, Manchester, Liverpool en Leeds. De mannequin presenteert Primarks Adaptive-collectie, de eerste grote dames- en herenmodecollectie in de winkelstraat die speciaal is ontworpen voor mensen met een beperking. Daarnaast toont de mannequin ook de reguliere modecollecties.

Primark verklaart dat de nieuwe mannequin onderdeel is van een bredere inspanning van de retailer ‘om meer diversiteit in het mannequinassortiment te brengen en een grotere verscheidenheid aan lichaamsmaten in de winkel te weerspiegelen’. Dit volgt op de belofte van Primark in 2024 om haar mode en dagelijkse benodigdheden toegankelijker en betaalbaarder te maken voor zoveel mogelijk mensen, naast haar bredere inzet om een toegankelijkere plek te worden om te winkelen en te werken.

Primark werkt samen met belangenbehartiger voor mensen met een beperking en rolstoelgebruiker Sophie Morgan aan een zittende mannequin

De totstandkoming van de zittende mannequin was een twaalf maanden durend project, onder leiding van het visual merchandising team van Primark. Morgan speelde een ‘centrale rol’ in het ontwerpproces, van moodboards en lichaamsmaten tot het beoordelen van 3D-modellen en het bezoeken van de productielocatie voor de definitieve goedkeuring.

Primark ‘Sophie’ zittende mannequin Credits: Primark

Morgan: “Dit project ligt me na aan het hart; ik ben er al meer dan vijftien jaar mee bezig. Nu een grote winkelketen als Primark binnenlopen en een mannequin zien die op mij lijkt, is zeer emotioneel. ‘Sophie’ is meer dan alleen een mannequin; ze is een symbool van vooruitgang en zichtbaarheid.”

“De samenwerking met Primark om haar te creëren was een droom. Elk detail, van haar houding tot het ontwerp van de rolstoel als natuurlijk verlengstuk van het lichaam, is zorgvuldig overwogen om het echte leven van rolstoelgebruikers te weerspiegelen. Ik ben benieuwd naar de reacties.”

De lancering volgt op de introductie van Primarks Adaptive-collectie in januari. Deze collectie bevat garderobeklassiekers gebaseerd op Primarks bestsellers, waaronder trenchcoats, T-shirts, truien en jeans, allemaal met kenmerken die zijn ontworpen rond de behoeften van mensen met een beperking of mensen die tijdelijk een beperking ervaren. Denk hierbij aan magnetische ritsen, drukknopen, lussen in de taille en verborgen openingen voor slangetjes, stoma’s of katheters. Er is ook een reeks opties voor mensen die zitten, zoals rolstoelgebruikers.

Ann-Marie Cregan, trading director bij Primark: “Dit is een nieuwe belangrijke mijlpaal in onze ambitie om van Primark een toegankelijkere plek te maken om te winkelen en te werken. Van de introductie van een breder scala aan mannequins tot de lancering van onze Adaptive-kledinglijn eerder dit jaar, we hebben hard gewerkt om de diverse gemeenschappen die bij ons winkelen beter te vertegenwoordigen.”

“Het zien van de 'Sophie'-mannequin in onze winkels is een trots moment en een weerspiegeling van de geweldige samenwerking tussen onze teams en Sophie.”

Aflopen week kondigde Primark aan dat het neklabels verwijdert uit meer dan vijftig procent van de kinderkleding, waaronder bijna zeventig procent van de pyjama's, ‘met de ambitie om dit verder te verhogen’. Dit om sensorische problemen aan te pakken waarmee veel kinderen met kleding worden geconfronteerd, zodat ze zich comfortabeler voelen.