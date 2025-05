Primark investeert ruim 40 miljoen euro in Italië om vijf nieuwe winkels te openen

Primark opent vijf nieuwe winkels in Italië. Rome, Biella, Perugia en Napels zijn de steden waar de nieuwe winkels komen. De openingsdata zijn nog niet vastgesteld, maar de openingen vinden plaats in de komende jaren.

De investering van de retailer voor de nieuwe retailstrategie bedraagt ruim 40 miljoen euro. Deze nieuwe openingen creëren 700 nieuwe banen in de retailsector, zo heeft het management van het bedrijf in een verklaring laten weten.

De eerste Primark-winkel werd in 2016 geopend in Il Centro in Arese.

In het kader van het uitbreidingsplan brengt Primark het aanbod naar drie nieuwe steden: Biella (winkelcentrum Gli Orsi), Perugia (winkelcentrum Collestrada) en Napels (winkelcentra Grande Sud en La Cartiera). Daarnaast opent de retailer een derde filiaal in de hoofdstad Rome.

Deze aankondiging volgt op de investering van 50 miljoen euro die Primark in november 2023 in Italië deed. Deze investering omvatte de opening van vijf nieuwe winkels in Turijn, Livorno, Salerno, Cosenza en Genua. In hetzelfde jaar werd ook de opening van een andere winkel in Parma aangekondigd.

“We zijn verheugd om een extra investering van 40 miljoen euro aan te kondigen. Dit helpt ons om het portfolio van winkels uit te breiden, nieuwe banen te creëren en de lokale gemeenschappen te ondersteunen. We weten dat Italianen van het aanbod van kinderkleding houden, van de basics, zoals pyjama's en ondergoed. Ons team werkt elke dag hard om de klanten in heel Italië de onverslaanbare waarde te bieden. We verwachten verder te groeien in Italië en wereldwijd en we kijken ernaar uit om de producten van Primark voor iedereen toegankelijk te maken”, aldus Luca Ciuffreda, directeur van Primark Italië.