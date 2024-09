Primark lanceert eerste 'Swap Shop'-concept in Britse winkels

Moderetailer Primark werkt samen met het circulaire kledingbedrijf Verte om zijn eerste ‘Swap Shop’-concept in de winkel te lanceren.

Primark zal het nieuwe concept voor tweedehands kleding testen ter ere van de London Fashion Week, waarbij klanten de kans krijgen tweedehands en vintage kleding te ruilen in zijn 'Swap Shop' pop-ups die worden gelanceerd in geselecteerde winkels in Londen, Manchester en Birmingham.

Het eerste 'Swap Shop' evenement zal op 13 september van start gaan bij Primark in Westfield Stratford, Londen, als onderdeel van de City-Wide vieringen van de London Fashion Week. De uitwisseling zal drie dagen lang open zijn op de begane grond, tot en met 15 september.

Hierna volgt een pop-up swap meet bij Primark's Manchester Market Street winkel van 16 tot 17 september op de begane grond en bij Birmingham High Street van 16 tot 17 oktober.

Primark Manchester winkel. Credits: Primark

Lynne Walker, directeur van Primark Cares, zei in een verklaring over het concept: “We geloven echt in het helpen van mensen om langer van hun kleding te houden en onze nieuwste samenwerking met Verte stelt ons in staat om dat te doen.”

“Het verwelkomen van Verte in onze winkels zal ons helpen om beter te communiceren met een gemeenschap van gelijkgestemde modeliefhebbers die echt geven om waar hun kleding naartoe gaat. We hopen dat onze pop-ups meer mensen zullen aanmoedigen om deel te nemen aan de groeiende circulaire mode-economie en met de mogelijkheid om dat te doen in hun lokale Primark winkel. We hebben allemaal kleding in onze kast die we van plan zijn om te dragen, maar waar we nooit aan toekomen, dus we zijn enthousiast om te zien hoe Verte nieuw leven geeft aan de kleding die door onze klanten en collega's wordt geruild.”

Primark biedt klanten de kans om te ruilen en te winkelen

De 'Swap Shop' ervaring stelt klanten in staat om maximaal vijf items aan volwassen kleding, zowel dames- en herenkleding, en accessoires zoals tassen, hoeden of sjaals in goede staat in te leveren. De items worden beoordeeld en geruild voor digitale tokens op de Verte app. Het hoeven geen Primark items te zijn.

De digitale tokens kunnen vervolgens worden gebruikt om tweedehands kleding te kopen uit de collectie van Verte. Een speciale gouden token wordt toegekend aan luxe kledingstukken die in bijna nieuwe staat worden aangeboden, die exclusief kunnen worden geruild voor andere items.

Primark ‘Swap Shop’ initiatief. Credits: Primark

Alle niet-geruilde kleding wordt bewaard voor de volgende ruil, gedoneerd aan lokale goede doelen in de omgeving of geplaatst in de kledingdonatieboxen van Primark, die beschikbaar zijn in alle winkels in het VK.

Jessica Brunt, oprichter van Verte, voegde toe: “We zijn erg enthousiast over de samenwerking met Primark voor dit Swap Shop-initiatief, omdat ze gepassioneerd zijn over het stimuleren van winkelervaringen, niet alleen in Londen, maar in heel het VK.”

“Ruilen is een geweldige manier om toegang te krijgen tot tweedehands kleding op een betaalbare en inclusieve manier en hoe meer mensen aan het idee worden blootgesteld, hoe beter het is voor de planeet en voor de toekomst van winkelen.”

Het initiatief maakt deel uit van Primark's inzet om tweedehandsmode toegankelijker te maken en klanten aan te moedigen om langer van hun kleding te houden. De retailer maakt tweedehands kleding sinds 2022 toegankelijker voor zijn klanten in de winkel via een samenwerking met de Vintage Wholesale Company om unieke vintage kleding aan te bieden. Het Wornwell vintage concept is momenteel in 10 Primark winkels in het VK.