Primark opent vijfhonderdste winkel in Pompeï

Primark opent de vijfhonderdste winkel in Pompeï, in winkelcentrum La Cartiera. De opening staat gepland voor één september.

De nieuwe winkel, met een oppervlakte van meer dan 3.600 vierkante meter, is de derde Primark-winkel in Campanië. De winkel heeft veertien paskamers, tien zelfscankassa's en acht traditionele kassa's.

“De opening van Primark is veel meer dan de komst van een nieuw merk: het is een symbool van de groei- en vernieuwingsfase die wij als winkelcentrum doormaken”, benadrukt Katrin Berling, directrice van winkelcentrum La Cartiera, in een persbericht.

Naast de viering van de vijfhonderdste winkel, zet de retailer zijn expansie in Campanië voort met de opening van een tweede nieuwe winkel in het ‘Grande Sud’ retailpark op maandag acht september. De nieuwe winkel creëert 180 nieuwe lokale banen en versterkt daarmee de aanwezigheid van de retailer in Zuid-Italië. Primark Grande Sud heeft een oppervlakte van 4.260 vierkante meter en beschikt over achttien paskamers, veertien zelfscankassa's en elf traditionele kassa's.

“Winkel nummer vijfhonderd staat voor onze voortdurende groei als bedrijf, maar het is ook een viering van de duizenden medewerkers wier expertise, passie en teamwork de opening van elke Primark-winkel mogelijk hebben gemaakt. We zijn er bijzonder trots op dat deze voor ons gedenkwaardige winkel juist hier in Campanië opent, een regio waar klanten Primark met open armen hebben ontvangen”, zegt Luca Ciuffreda, directeur van Primark Italië, in een persbericht.

Samen creëren de twee nieuwe winkels 330 nieuwe banen in Campanië, wat de lokale economische groei ondersteunt en het totale aantal medewerkers van de retailer in Italië op meer dan 5.000 brengt.

De openingen van Primark in Campanië zijn onderdeel van een breder investeringsplan, waardoor de retailer in de komende jaren in totaal 28 winkels zal hebben.