Primark opent eerste Primark Home-winkel

Prijsvechter Primark gaat verder inzetten op het interieur-segment. Het van oorsprong Ierse bedrijf kondigt namelijk aan dat het de eerste Primark Home-winkel gaat openen.

De eerste winkel, volledig gewijd aan het home-segment van Primark, zal te vinden zijn in Belfast vanaf maart. De winkel telt ruim 800 vierkante meter. Het home-aanbod van Primark bevat onder andere beddengoed, handdoeken, keramiek en decoratie.

Fintan Costello, hoofd van Primark Noord-Ierland en Ierland, meldt in het persbericht: “Dit is echt een trots moment voor Primark nu we onze eerste zelfstandige Primark Home-winkel openen. Belfast leek ons de perfecte plek om dit concept tot leven te brengen en Fountain House (de naam van het gebouw waarin de winkel zich vestigt, red.) biedt een fantastische omgeving in het hart van het stadscentrum om ons uitgebreide assortiment woonartikelen te laten zien. Onze Home-collectie heeft altijd al bewezen een echte hit te zijn onder onze klanten in Belfast en we kunnen niet wachten om hen te verwelkomen in onze allereerste Primark Home-winkel.”