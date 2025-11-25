Primark opent twintigste winkel in Italië en kondigt eerste logistieke centrum aan

Primark heeft met de opening van een nieuwe winkel in het winkelcentrum Gli Orsi in Biella nu twintig winkels in Italië. Tegelijkertijd kondigt het bedrijf een overeenkomst aan met vastgoedontwikkelaar Segro voor de realisatie van zijn eerste logistieke centrum in het land.

De investering voor de nieuwe winkel in Piëmont bedraagt 6,5 miljoen euro. De winkel heeft een verkoopoppervlakte van 2.300 vierkante meter op één verdieping en biedt werk aan 90 medewerkers.

Het nieuwe logistieke centrum komt in Alessandria en beslaat een oppervlakte van 81.000 vierkante meter. De bouw start in 2026. De faciliteit is ontworpen om het volledige Italiaanse distributienetwerk van het merk te bedienen en zal 200 nieuwe banen creëren. De locatie is strategisch gekozen vanwege de nabijheid van de haven van Genua, die zal dienen als toegangspunt voor inkomende goederen.

De opening in Biella is onderdeel van een investeringsplan van 40 miljoen euro, aangekondigd in mei 2025. Dit plan omvat de opening van zes nieuwe winkels in het land, waaronder in Perugia, Napels en Rome. Momenteel heeft Primark 479 winkels in achttien markten.

De rendering van het logistieke centrum in Alessandria Beeld: Primark