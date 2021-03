‘Primark verdwijnt in Alkmaar door commerciële redenen’

Primark verdwijnt uit de binnenstad van Alkmaar wegens commerciële redenen, meldt Primark aan NH Nieuws. Het filiaal op de Laat trekt per 1 juni 2021 de stekker eruit.

De geruchten dat de winkelketen in Alkmaar zou verdwijnen, gingen sinds vorig jaar augustus al rond. Om welke commerciële redenen het gaat, is niet duidelijk. Primark laat wel weten dat het niet om het grote omzetverlies door het coronavirus gaat.

De winkelketen doet nog niet aan online verkoop en moet de omzet dus halen uit de fysieke winkels. In februari berichtte Primark op hun company website dat zij 1,2 miljard euro hebben misgelopen door de lockdowns van afgelopen periode.

“We blijven betrokken bij Nederland en onze klanten. We hebben zwaar geïnvesteerd in ons productaanbod en in-store-ervaring in al onze winkels, inclusief onze drie winkels in Noord-Holland: Hoofddorp, Zaandam en onze flagshipstore, Damrak”, meldt het hoofdkantoor volgens NH Nieuws via een verklaring.

