Primark verlaagt prijzen van kindermode in alle afzetmarkten

Primark verlaagt de prijzen van een aantal essentiële kindermode-items in de aankomende herfst-wintercollectie. De modeketen wil haar klanten een hart onder de riem steken in een tijd waarin de inflatie op de portemonnee van de consument drukt, zo meldde Primark gisteren al in een persbericht.

FashionUnited vroeg vandaag meer informatie op, waaruit bleek dat de modeketen de nieuwe prijzen voor kinderkleding niet alleen in het Verenigd Koninkrijk hanteert, maar in al zijn afzetmarkten toepast. Dat betekent dus ook in Nederland en België.

Uit een onderzoek van Primark bleek dat de inflatie drukt op de portemonnee van de consument. Dus besloot de modeketen lagere prijzen te hanteren voor geselecteerde items van de herfst-wintercollectie die vanaf eind juli in de winkels ligt. Onder die items vallen bijvoorbeeld T-shirts met lange mouwen, leggings, sweatshirts, hoodies en pyjama’s voor kinderen.

Om een voorbeeld te geven kost een baby sweatshirt nu bijvoorbeeld 2,80 euro, terwijl dat in 2022 4 euro was en een kindercapuchon met rits kost nu 4,50 euro in plaats van 7 euro.