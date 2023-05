Primeur voor Nederland: C&A test nieuw winkelconcept

Modemerk C&A opent een nieuwe winkel in de Leidschendamse Westfield Mall of the Netherlands. En dat niet alleen: de winkel is voorzien van een nieuw winkelconcept dat later uitrolt naar andere Europese winkels, zo meldt het modemerk in een persbericht.

De winkel in de Westfield Mall of the Netherlands telt drie verdiepingen en is meer dan 2.350 vierkante meter groot. Het winkelconcept fungeert als een ‘leerlaboratorium’ en moet C&A helpen om een antwoord te vinden op de vraag: wat is de ideale winkelervaring voor de consument en het winkelpersoneel?

De winkel is voorzien van elementen die alle zintuigen prikkelen, zo staat in het persbericht. “Via een harmonieus gebruik van licht, beeldmateriaal, video, materialen voor meubels en natuurlijke rekwisieten, een akoestische ambiance en de keuze van geuren langs de belangrijkste touchpoints, worden klanten verwelkomd om zich onder te dompelen in het merk C&A vanuit een emotioneel standpunt.”

C&A lanceert nieuw winkelconcept in Nederland, wil winkelervaring optimaliseren

Het nieuwe winkelconcept is onderdeel van het moderniseren van zijn winkelportfolio. “Deze nieuwe winkel in Leidschendam zal ons waardevolle lessen opleveren die we in andere winkels kunnen toepassen, en we kijken uit naar de feedback van onze klanten en medewerkers. Dit zal ons helpen nog betere en leukere interacties in de winkel te bieden, om tegemoet te komen aan ieders behoefte aan mode en stijl. We willen onze klanten en onze medewerkers elke dag inspireren om zich goed te voelen en er goed uit te zien”, aldus Giny Boer, CEO van C&A Europa, in het persbericht.

Benieuwd hoe de winkel eruit ziet? Neem hier alvast een kijkje!

De nieuwe C&A-winkel in the Westfield Mall of the Netherlands. Beeld: C&A

