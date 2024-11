Profuomo opent brandstore in de 9-Straatjes aan de Huidenstraat

Op vrijdag 22 november opent het Nederlandse familiebedrijf Profuomo haar 2e brandstore in Amsterdam op de 9-Straatjes. In 2007 werd de 1e brandstore geopend aan de PC Hooftstraat in Amsterdam. De opening van de nieuwe brandstore brengt het totaal op 9: Rotterdam, Amsterdam (2), Den Haag, Den Bosch, Maastricht, Antwerpen, Laren en Bataviastad.

Waarom nog een brandstore openen?

We maken als bedrijf een sterke groei door, onze winkel- en merkformule bewijst haar succes. We geloven sterk in een omni-channel strategie, waar eigen fysieke retail een belangrijk onderdeel van is, net zoals wholesale en online. Uiteindelijk kiest de consument waar hij wilt shoppen en versterken de verschillende verkoopkanalen elkaar. Naast eigen winkels, openen wij bijvoorbeeld ook Shop-in-Shops met toonaangevende retailers, zoals recent met Illum in Kopenhagen.

Credits: Profuomo

Waarom een 2e brandstore in Amsterdam?

Wij hebben bewust voor een tweede Brandstore in Amsterdam gekozen, aangezien er naast de PC Hoofstraat ruimte was voor een tweede winkel in een ander soort winkelomgeving. De PC Hooftstraat is een unieke straat, waarbij slechts een klein deel van onze doelgroep wordt bereikt. De 9-Straatjes richt zich op een bredere groep, waaronder de lokale bewoners en toeristen. Wij denken dat in beide segmenten onze doelgroep goed vertegenwoordigd is. Ook passen de 9-Straatjes als gebied goed bij de huidige maatschappelijke trend, waarin werk en privé meer door elkaar heen lopen. Dat heeft impact op kleedgedrag en onze hybride collectie sluit daar goed op aan.

Credits: Profuomo

Credits: Profuomo

Profuomo Timeless Comfort

Profuomo Timeless Comfort kenmerkt onze filosofie én staat centraal in de collecties die we maken: kwalitatieve, comfortabele kleding die perfect aansluit bij de hybride levensstijl. Profuomo richt zich met haar collecties al langere tijd op de klant die luxe waardeert, zonder de behoefte te hebben dit expliciet te tonen. De klant kiest voor kwaliteit boven trendgevoelige mode met herkenbare logo’s en kleuren. We zien een verdere ontwikkeling ontstaan richting Quiet Luxury, en daar sluit onze collectie perfect bij aan.

Credits: Profuomo