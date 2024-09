Profuomo opent een nieuwe brandstore in Laren

Op vrijdag 30 augustus opende het Nederlandse familiebedrijf Profuomo haar nieuwe brandstore in Laren. In 2007 werd de 1e brandstore geopend aan de PC Hoofdstraat in Amsterdam. De opening van de brandstore brengt het totaal op 8: Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Den Bosch, Maastricht, Antwerpen, Bataviastad en Laren.

Waarom nog een brandstore openen?

Profuomo maakt momenteel als bedrijf een sterke groeifase door, waarbij de winkel- en merkformule hun succes bewijst. Het bedrijf gelooft sterk in een omni-channel strategie, waarin eigen fysieke retail een belangrijk onderdeel vormt, naast wholesale en online verkoop. Uiteindelijk kiest de consument waar hij wil shoppen, en versterken de verschillende verkoopkanalen elkaar. Profuomo streeft ernaar hun merk beschikbaar te maken voor consumenten via diverse kanalen, zoals recentelijk te zien is in de nieuwe samenwerkingen met Van Dijk en Roetgerink.

Brand store Laren Credits: Profuomo

Waarom een brandstore in ’t Gooi?

Profuomo heeft met hun eigen brandstores en wholesale momenteel nog een lage vertegenwoordiging in ’t Gooi, terwijl de klant zich ook in dat gebied bevindt. Laren biedt al een zeer goed aanbod van moderetailers die elkaar versterken. Koppel daaraan de uitstekende lokale mogelijkheden voor wine & dine en het wordt een plek voor een complete klantbeleving: winkelen én plezier.

Profuomo Timeless Comfort

Profuomo Timeless Comfort kenmerkt de filosofie van het merk en staat centraal in de collecties die worden gemaakt: kwalitatieve, comfortabele kleding die perfect aansluit bij de hybride levensstijl van vandaag de dag. Profuomo richt zich met de collecties al langere tijd op de klant die luxe waardeert, zonder de behoefte te hebben dit expliciet te tonen. Deze klant kiest voor kwaliteit boven trendgevoelige mode met herkenbare logo’s en kleuren. Er is een verdere ontwikkeling richting Quiet Luxury, en daar sluit de collectie van Profuomo perfect bij aan.

Brand store Laren Credits: Profuomo