Profuomo opent tiende Brandstore in hartje Groningen

Profuomo opent op donderdag 18 september een nieuwe Brandstore aan de Brugstraat in Groningen. Met deze tiende winkel markeert het Nederlandse modemerk een belangrijke mijlpaal in zijn landelijke dekking, van Maastricht in het zuiden tot nu ook Groningen in het noorden.

De keuze voor Groningen is logisch en strategisch: als bruisende studentenstad met een sterk regionaal verzorgingsgebied past zij perfect bij Profuomo’s visie en groeiambities. “Groningen biedt een unieke combinatie van een gevestigde doelgroep en een studerende, jongere doelgroep die voor het eerst kan kennismaken met het merk, aldus Profuomo. De Brugstraat, bekend als bestemming voor kwalitatieve mannenmode in de hart van centrum van de stad, vormt daarin een logische locatie voor de nieuwe winkel.

Ook draagt de nieuwe brandstore direct bij aan Profuomo’s groeistrategie, waarin eigen fysieke retail, wholesale en online elkaar moeten versterken. De consument bepaalt en wij willen dat optimaal faciliteren vanuit onze omni-channelstrategie.

Met deze uitbreiding zet Profuomo verder in op merkbouw binnen de thuismarkt, met aandacht voor comfort, kwaliteit en een stijlvolle benadering van 'Quiet Luxury'. De collectie richt zich op de moderne man die waarde hecht aan luxe en comfort, zonder behoefte aan opvallende logo’s of trends.

De eerste Profuomo Brandstore opende in 2007 aan de PC Hooftstraat in Amsterdam. Inmiddels zijn er eigen brandstores in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Den Bosch, Maastricht, Antwerpen, Bataviastad en Laren.