Profuomo's ambities in België: een gesprek met CEO Harry van der Zee

Onlangs was FashionUnited in contact met Harry van der Zee, de CEO van het derde generatie familiebedrijf Profuomo, om de groeistrategie van het merk in België te bespreken. Tijdens het gesprek kwamen onder andere de opening van hun nieuwe merkwinkel in Antwerpen, de uitdagingen van de huidige modemarkt en hun toekomstige visie op duurzaamheid aan bod.

Brandstore Antwerpen. Credits: Profuomo

Profuomo heeft een nieuwe brandstore geopend in Antwerpen. Hoe past dit in het groeiplan voor België?

We volgen een omnichannel strategie. In Nederland zijn we enkele jaren geleden begonnen met eigen winkels om ons concept duidelijk in de markt te zetten. In België waren we vooral vertegenwoordigd via retailers en onze webshop. Deze nieuwe winkel in Antwerpen is een weloverwogen stap om ons merk in de Belgische markt te versterken. De locatie is strategisch gekozen en biedt ons de mogelijkheid nauwer in contact te komen met onze Belgische klanten.

Klantbeleving is essentieel voor een fysieke winkel. Hoe zorgt Profuomo voor een unieke winkelervaring?

Het begint met de uitstraling van onze winkels. Ons minimalistische interieur zet ons merk-DNA duidelijk neer en versterkt onze collectie. Wij willen als premium merk een uitstekende klantenservice en beleving bieden, ondersteund door goed getraind winkelpersoneel en een grote visual wall waar we inspirerende key looks tonen. Onze klanten waarderen de persoonlijke touch en de uitnodigende sfeer die we in onze winkels creëren.

Wat kunnen klanten verwachten in de Antwerpse Brandstore?

Wij presenteren een totaalconcept, met daarbinnen duidelijke product statements op shirts, knitwear en broeken. Ons belangrijkste thema is 'timeless comfort'. In deze tijden van flexibel werken en vermenging van werk en privé, staan wij voor een tijdloze, hybride kledingstijl. Ons merk benadrukt ook duurzaamheid, wat een essentieel onderdeel is van ons merk-DNA. Klanten kunnen een breed scala aan collecties verwachten, waarbij we innovatie en traditie combineren om aan de moderne behoeften te voldoen.

Brandstore Antwerpen. Credits: Profuomo

Hoe verweeft Profuomo duurzaamheid in zijn merkstrategie?

Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Tegen 2030 streven we ernaar dat al onze katoen, wol en leer 100% duurzaam gecertificeerd zijn. We verwachten in 2025 op 80% te zitten. Onze Compliance Officer waarborgt dat onze supply chain aan deze normen voldoet. Deze inzet onderstreept niet alleen onze verantwoordelijkheid, maar versterkt ook onze positie als premium merk.

Profuomo werkt nu samen met L8 Fashion Agency in België. Wat betekent dit voor Profuomo?

Door samen te werken met L8, een gerenommeerde speler in de Belgische markt, willen we naast een sterkere positie in de B2C-sector, juist ook onze positie in de B2B-sector versterken. Hun showroom in Antwerpen ligt dicht bij onze winkel, waardoor we elkaar kunnen versterken. Daarbij bedient L8 Fashion een groep klanten die in potentie ook interessant is voor Profuomo. Deze samenwerking stelt ons in staat een sterkere positie in de markt te vestigen.

Wat is je langetermijnvisie voor Profuomo in België?

Ons streven is een leidende positie in het premium mannenmode segment in België. Ondanks dat we bepaalde stappen nog moeten zetten, tonen de resultaten uit Antwerpen al veelbelovend. We overwegen enkele extra brandstores en leggen tegelijkertijd nadruk op onze online aanwezigheid. Daarnaast willen we onze positie in het Wholesale segment versterken en hebben om die reden in samenwerking met Kris van de Mierop en Linda Huls van L8 een toekomstvisie uitgestippeld voor een grotere aanwezigheid bij premium retailers in de Belgische markt.