Prognose ING: Stenen winkelaanbod krimpt verder door ‘agentic commerce’

Na de opmars van e-commerce en social commerce oefent de opkomst van agentic commerce verdere druk uit op stenen winkels. Dat blijkt uit een nieuwe marktanalyse van ING.

Agentic commerce helpt consumenten winkelen via autonome AI-agenten die zelfstandig producten selecteren en ook aanschaffen voor de webconsument. Binnen de modesector is de technologie zeer geschikt voor basics zoals sokken en T-shirts, en minder voor trendy kleding en luxeartikelen, aldus ING.

Retailbreed zullen de AI-tools de verschuiving van fysiek naar online verder aanstuwen, voorspelt ING. In de afgelopen tien jaar verloren de Nederlandse winkelstaten al ruim een vijfde (21 procent) retailfilialen. Tegelijkertijd nam de gemiddelde oppervlakte per winkel met 20 procent toe tot 370 vierkante meter. Grote modemerken zoals H&M en Inditex sluiten verlieslatende, kleinere filialen en investeren in grotere flagshipstores op strategische locaties.

AI-agenten zijn effectief bij gestandaardiseerde producten en herhaalaankopen, zoals in de elektronica- en verzorgingssector, stellen de auteurs van het rapport. Bij kleding en schoenen spelen emotie, smaak en de fysieke 'look & feel' een te grote rol. Voorlopig worden twee van de drie modeaankopen nog in de winkel gedaan – voor elektronica is dit minder dan de helft. Om die reden vermoedt ING dat mode de dans in elk geval gedeeltelijk ontspringt, en dat de rol van AI voorlopig beperkt blijft tot de oriëntatie- en selectiefase.

Toch moeten moderetailers in actie komen. ING adviseert investeringen in realtime productdata, voorraadbeheer en dynamische prijsstelling. Anders wordt de retailer onzichtbaar voor de algoritmen van AI-agenten. Winkels die louter als distributiepunt functioneren en niet kunnen concurreren op beleving, stevenen af op een structurele margedruk en riskeren uitgewist te worden uit de winkelstraat.