Prognose: volume kleding- en schoenenzaken herstelt licht in 2021

Het mag duidelijk zijn: 2020 betekende voor veel non-food retailers een omzetverlies. De kleding- en schoenenwinkels hadden volgens berekeningen van ABN Amro een volumekrimp van 19 en 17 procent. In de sectorprognose 2021/2021 komt er voorzichtig positief nieuws naar voren: de bank verwacht een kleine volumegroei voor zowel kleding- als schoenenzaken.

Over het jaar 2021 verwacht ABN Amro een volumegroei van 4 en 2 procent voor kleding- en schoenenzaken. De bank baseert dit op de verwachting dat in de tweede helft van jaar meer bewegingsvrijheid ontstaat en dat mensen weer meer naar het werk gaan. “Met deze volumegroei blijven beide subsectoren echter nog ver onder het niveau van voor de coronacrisis.” ABN Amro verwacht daarnaast dat niet-essentiële winkels pas in juni open mogen.

Ondanks de behoefte van consumenten om weer naar een fysieke winkel te gaan, voorspelt ABN Amro dat fysieke last blijven houden van de verschuiving naar online retail. “Kleding en schoenen zijn immers voor veel consumenten producten die goed online besteld kunnen worden. Veel consumenten deden dit afgelopen jaar en dat ging ten koste van de positie van fysieke winkels,” aldus de sectorprognose. “We verwachten dat vooral kleinere winkels zonder online propositie zelfs ondanks de overheidssteun met moeite het hoofd boven water kunnen houden.”