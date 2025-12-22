Raad van State zet vraagtekens bij invoering toeslag voor pakketten van buiten EU

De Raad van State heeft kritisch geoordeeld over het voorstel om een toeslag van 2 euro in te voeren voor pakketten van buiten de Europese Unie met een waarde tot en met 150 euro. Dat blijkt uit een publicatie op de website van de raad. De toeslag moet de douane ontlasten bij de afhandeling van grote volumes pakketjes, maar is volgens de Raad van State juridisch kwetsbaar en onvoldoende onderbouwd.

Een nationale toeslag zou in lijn zijn met het beleid van België en Frankrijk die aan het begin van 2026 een ‘handling fee’ van twee euro willen invoeren. Om een zogenoemd ‘waterbedeffect’ te voorkomen wil de Nederlandse overheid gelijk optrekken en eenzelfde toeslag in rekening brengen. Dit beleid is in reactie op het plan van de EU om vrijstelling van belasting voor pakketten van buiten de EU onder de 150 euro af te schaffen. Deze afschaffing zou echter pas vanaf 2028 ingaan, maar EU-ministers van Financien vervroegen de maatregel naar 1 juli 2026.

De Raad van State begrijpt de urgentie van het probleem en het zoeken naar oplossingen, maar wijst erop dat nationale maatregelen niet los kunnen worden gezien van Europese ontwikkelingen, zoals de geplande afschaffing van de vrijstelling van invoerrechten voor zendingen tot 150 euro. Die maatregel kan volgens de Raad van State de noodzaak van een handling fee beïnvloeden.

Daarnaast plaatst de Raad van State vraagtekens bij de hoogte en onderbouwing van de vergoeding. Inzicht in de werkelijke kosten ontbreekt, terwijl ook het tijdpad voor invoering zeer krap is voor zowel douane als marktpartijen. De organisatie adviseert de regering daarom ‘een pas op de plaats’ te maken en het besluit niet te nemen, tenzij het wordt aangepast. Eerst moet duidelijk worden wat de effecten zijn van de Europese wijzigingen en of de toeslag juridisch en financieel houdbaar is.