Rabobank maakt CO2-uitstoot van uitgaven klanten inzichtelijk in app

Rabobank is vandaag begonnen met het inzichtelijk maken van de CO2-uitstoot van de uitgaven van klanten, zo is te lezen in een persbericht. Duizend klanten met een Rabo-betaalrekening zien nu hoeveel CO2-uitstoot elke uitgegeven euro veroorzaakt. De bank wil hiermee het bewustzijn rondom klimaatverandering vergroten.

De CO2-uitstoot die te zien is in de app is een schatting. “We weten natuurlijk niet precies wat iemand in de supermarkt koopt. Bij de berekening kijken we naar de betaling, niet naar de kassabon. Wel kunnen klanten in de app aangeven of ze vlees eten en of ze een auto hebben, zodat de berekening nauwkeuriger wordt,” aldus Fadoua Ajjaji, Product Manager Carbon Bank Retail bij de Rabo Carbon Bank, in het persbericht. De uitgaven worden in diverse categorieën onderverdeeld zoals boodschappen, vervoer, kleding en vakantie.

Naast het zien van de impact van hun uitgaven, krijgen mensen ook tips om duurzamere keuzes te maken. Rabobank noemt onder andere ‘hoeveel kilo CO2 een autorit van Amsterdam naar Prijs is of hoeveel CO2 je uitstoot met vijf minuten douchen’. Het gebruik van de Carbon Insights is zonder kosten en vrijblijvend. Rabobank wil het project na de zomer uitrollen naar alle particuliere klanten.