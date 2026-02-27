Rain Couture opent derde winkel in Amsterdam

Rain Couture heeft een winkel geopend aan de Spiegelgracht 21 in Amsterdam. Dat staat in een bericht van B&O Retail, dat de vertrekkende huurder vertegenwoordigde bij de totstandkoming van de transactie. Met de fysieke vestiging zet Rain Couture een volgende stap in zijn groeistrategie en kiest het bewust voor een locatie waar internationale bezoekers en lokaal publiek samenkomen.

Het high-end outerwearlabel positioneert zich op het snijvlak van functionaliteit en couture, met collecties die duurzame luxe, hoogwaardige materialen en uitgesproken ontwerpen combineren met weerbestendige prestaties. De winkel moet volgens het merk fungeren als een plek waar beleving, vakmanschap en persoonlijke service centraal staan, en waar het volledige concept achter de collecties tot zijn recht komt, aldus B&O Retail.

Oprichter breidt portfolio uit met Comfort Couture

De winkelopening valt samen met een bredere ontwikkeling binnen het bedrijf van oprichter en ontwerper Daphne Gerritse, die recent het label Comfort Couture lanceerde. Waar Rain Couture zich richt op het herdefiniëren van de regenjas met ademende en winddichte materialen, vertaalt het nieuwe merk dezelfde filosofie naar daywear met een sterke focus op comfort, wasbaarheid en non-iron kwaliteiten. De collectie – met onder meer modulaire jumpsuits, blazers en jersey-items – wordt in kleine oplages geproduceerd en is verkrijgbaar via de winkels en webshop van Rain Couture. Daarmee ontstaat een merkecosysteem waarin functionaliteit en luxe in meerdere productcategorieën worden doorgetrokken.