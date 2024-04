Rains opent derde Nederlandse winkel in Den Haag

Het regenjassenmerk Rains breidt uit in Nederland. Het merk opent zijn derde Nederlandse winkel in Den Haag, zo meldt advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed CBRe in een persbericht. Het is tevens de eerste winkel buiten Amsterdam.

Rains heeft twee winkels in Amsterdam; een aan de Nieuwe Spiegelstraat en een aan de Haarlemmerstraat. Nu komt er een nieuwe winkel, in een nieuwe stad bij. De Rains-winkel in Den Haag telt zo’n 433 vierkante meter, waarvan 98 vierkante meter winkelruimte op de begane grond, zo staat in het persbericht.

Het regenjassenmerk geeft aan zijn fysieke zichtbaarheid te willen vergroten. De opening van de winkel in Den Haag maakt dan ook deel uit van een groter expansieplan.

De Rains-winkel in Den Haag bevindt zich op het Noordeinde 48 en opende op 6 april officieel zijn deuren.