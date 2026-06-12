RAINS versterkt zijn retailstrategie met een nieuwe locatie in Antwerpen

Afgelopen mei zette RAINS, het hedendaagse lifestylemerk uit Denemarken, een volgende stap in de versterking van zijn fysieke aanwezigheid op de Europese markt met de opening van een winkel van 120 vierkante meter aan de Schuttershofstraat, een van de meest prestigieuze winkelstraten van Antwerpen.

Met deze opening verruilt het merk zijn eerdere locatie in de Kammenstraat, die in 2018 werd geopend, voor een nieuwe vestiging die beter aansluit bij de verdere ontwikkeling van het merk. De verhuis onderstreept een bewuste keuze voor een meer premium positionering in de stad en een verfijnde winkelervaring die past bij de evoluerende identiteit van RAINS.

Antwerpen voelt als een natuurlijke thuisbasis voor RAINS. Het is een stad met een diep begrip van design, en we wilden een ruimte creëren die aan die standaard voldoet — een plek die niet alleen onze collecties presenteert, maar ook echt onze ontwerpvisie weerspiegelt Daniel Brix Hesselager, medeoprichter en CEO van RAINS

De nieuwe winkel is een studie in doordacht minimalisme, met geborsteld staal, strakke lijnen en een bewust ingetogen materiaalgebruik waardoor de steeds groeiende collecties volledig tot hun recht komen. De ruimte is ontworpen als een meeslepende omgeving waarin het volledige universum van RAINS samenkomt: van regen- en bovenkleding tot knitwear, tassen, woonaccessoires en andere accessoires.

Binnen zorgt een industriële basis voor een mooi evenwicht met zachte, organische details. Daarmee weerspiegelt de winkel perfect de missie van RAINS: het combineren van functionele outdoorprestaties met een eigentijdse stedelijke stijl.

Met een locatie aan de Schuttershofstraat bevindt RAINS zich tussen enkele van de meest toonaangevende retailers van Antwerpen. Daarmee bevestigt het merk zijn engagement voor zorgvuldig ontworpen winkelomgevingen die zijn Scandinavische roots weerspiegelen en tegelijk inspelen op de verwachtingen van een veeleisend Europees publiek.

Met Antwerpen als nieuwste toevoeging zet RAINS de toon voor een ambitieus vervolg van het jaar, waarin het vernieuwde retailconcept verder wordt uitgerold in andere steden en markten.

Open van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.

Over RAINS

RAINS is een hedendaags lifestylemerk dat functionaliteit combineert met een moderne Scandinavische esthetiek. Geïnspireerd door traditionele regenkleding herinterpreteert het merk waterdicht design vanuit een eigentijds perspectief. De collecties brengen technische innovatie en stedelijke stijl samen in een onderscheidend geheel. RAINS is verkrijgbaar via eigen flagshipstores en geselecteerde retailers verspreid over vier continenten.