Ramkraak gepleegd bij Tilburgse juwelier Pijnenburg

De Tilburgse juwelier Pijnenburg is woensdagochtend slachtoffer geworden van een inbraak, meldt het Brabants Dagblad. De dieven vernielden het rolluik van de winkel en braken de voordeur open. Wat voor buit de dieven hebben gemaakt, is nog niet bekend.

De juwelier, gevestigd aan de Heuvelstraat, is woensdagmorgen afgesloten met lint. De politie was bezig met een sporenonderzoek. Er is in ieder geval al een auto in beslag genomen, waarvan het nog onduidelijk is of deze is gebruikt voor het rammen van het rolluik.

Twee personen zouden met een scooter en een tas zijn gevlucht, waarna de scooter onderuitging op de Schouwburgring, schrijft het BD. Er bleven sieraden op straat liggen, maar de dieven wisten weg te komen.

Juwelier Pijnenburg bestaat al ruim honderd jaar en is in handen van de vierde generatie van de familie Pijnenburg. De juwelier verkoopt exclusieve merken, zoals Breitling, Tirisi Jewelry en Artur Scholl.