Rapport ABN Amro: Vergrijzing drukt retailomzet, maar winkeliers kunnen erop inspelen

Nederland heeft te maken met vergrijzing: over tien jaar is bijna een kwart van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar, waar dat nu nog twintig procent is. Dat gaat gevolgen hebben voor ondernemers in de retailsector, zo blijkt uit een onderzoek van ABN Amro. Tegelijkertijd zijn er volgens de onderzoekers wel manieren voor eigenaars van fysieke winkels om op die vergrijzing in te spelen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Q&A Insights & Consultancy onder 3.800 Nederlanders vanaf veertig jaar. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat oudere consumenten over het algemeen minder uitgeven in de detailhandel. Hun inkomen daalt na hun pensioenleeftijd, en ze besteden dan liever geld aan vrijetijdsbesteding dan aan spullen.

Volgens ABN Amro kost de vergrijzing retailers tegen 2032 circa twee procent omzet. De bevolkingsgroei compenseert die omzet ruimschoots: naar verwachting groeit de retailomzet de komende tien jaar uiteindelijk met negen procent. Evengoed kan het voor retailers van waarde zijn om op de vergrijzing inspelen, zo wordt in het onderzoeksrapport gesteld.

Inspelen op vergrijzing: toegankelijke winkelgebieden en duurzaamheid

Voor ouderen wordt online winkelen belangrijker, voorspellen de onderzoekers. Negen op de tien huidige 67-plussers winkelt al wel eens online, en een kwart verwacht over tien jaar nog vaker online te shoppen. Daar kunnen winkeliers mee aan de slag, zo staat in het onderzoeksrapport.

Ouderen gaan juist minder vaak naar winkelgebieden. Wanneer ze dat wel doen, is dat vaak voor kennis en advies en om een product te passen of uit te proberen. De aanwezigheid van goede adviseurs en verkoopmedewerkers in winkels is essentieel om ouderen te blijven trekken. Verder kunnen winkelgebieden aantrekkelijker worden gemaakt voor ouderen. Belangrijk voor hen is dat een winkelcentrum bijvoorbeeld goed toegankelijk, ruim opgezet en autoloos is, en voorzien van allerlei gemakken als sanitair, zit- en horecagelegenheden.

Tot slot is voor ouderen duurzaamheid een centraal thema. Over alle categorieën genomen vindt ongeveer de helft van de respondenten duurzaamheid (heel) belangrijk bij het kiezen van een product. Gemiddeld dertig procent zegt bewust te willen kiezen voor een (web)winkel die duurzaam en maatschappelijk verantwoord handelt. ‘Retailers die hier intrinsiek gehoor aan geven, zijn in het voordeel’, zo is in het rapport te lezen.