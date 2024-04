Rapport: Winkelstraat in Nederlandse binnensteden bevat steeds minder winkels

Nederlandse binnensteden kennen steeds minder winkels. De winkelstraten lopen leeg, zo oordeelt vastgoedbedrijf Colliers in een rapport. “Inmiddels bestaat meer dan de helft van de winkelruimte [in binnenstedelijke winkelstraten, red.] uit horeca, dienstverlening of cultuur en ontspanning”, zo is te lezen in het rapport. Dat is echter niet zo slecht nieuws als het klinkt.

Uit het rapport blijkt dat fastfoodzaken de winkelstraten veroveren. Zo zijn er tussen januari 2023 en april 2024 52 meer fastfoodzaken bijgekomen in de onderzochte winkelstraten. Kledingwinkels laten de grootste daling zin, namelijk 106 minder winkels. Als het om schoenenwinkels gaat zijn er 48 minder en bij sportzaken 24. Tweedehands kledingwinkels blijven echter wel een stijgende lijn zien, met een plus van 30 extra zaken.

Wat ook opvalt in het rapport van Colliers is de geconcentreerde leegstand in de aanloopstraten naar de binnensteden. Hier is volgens Colliers ‘structurele leegstand’. Merken kiezen voor één winkelpunt als showroom en sluiten juist winkels in de aanloopstraten.

Colliers plaatst wel de kanttekening dat het veranderen van de binnenstad niet slecht is. Doordat er een betere mix komt van winkels, cultuur, horeca en ontspanning, wordt de binnenstad juist een aantrekkelijke plek om te verblijven. De verbetering van leefbaarheid ‘is goed nieuws voor bewoners, bezoekers, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten’.